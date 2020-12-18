شكرا لقرائتكم خبر عن دانا حمدان بعد إصابتها بـ كورونا: "خايفة على أمى من الفيروس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة دانا حمدان، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنها شعرت أول أمس بتكسير فى الجسم وصداع شديد وفقدان حاستى الشم والتذوق فأجرت مسحة طبية للكشف عن كورونا فكانت نتيجتها إيجابية لذلك عزلت نفسها، مضيفة "حذرت كل من حولى وابتعدت عن المكان الذى تعيش فيه أمى حتى لا تصاب بالفيروس لأنى خايفة عليها جدا"، وطلبت دانا من أصدقائها الدعاء لها وأن تمر هذه الأزمة ونفت معرفتها من أين أصيبت بالفيرس رغم أنها كانت حذرة جدا وتتبع الإجراءات الاحترازية.

كانت الفنانة دانا حمدان قد أعلنت إصاباتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها الشخصى على فيس بوك، "كورونا إيجابى"، وكانت الأيام الماضية أصيبت الفنانة ميس حمدان بالفيروس.

كما كشفت أنها أبلغت كل المحيطين بها ومن خالطتهم خلال الآونة الأخيرة، مؤكدة فى الوقت ذاته على أن الأعراض التى مرت بها كانت بصورة متقطعة ومتقلبة، حيث بدأت فى اليوم الأول بالشعور بصداع وآلام فى الظهر والمفاصل، لمدة ثلاثة أيام، ثم ارتفاع فى درجة الحرارة، إلا أن كل الأعراض انتهت فيما عدا آلام الظهر، وطالبت الفنانة ميس حمدان الجميع بضرورة توخى الحذر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن التجربة ليست السهلة.

وفى سياق آخر عبرت الفنانة دانا حمدان عن سعادتها لترشيح فيلم "لما بنتولد" ليمثل السينما المصرية في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ونشرت صورة لها من كواليس الفيلم، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :"اتاكد أهم خبر فى حياتى، خبر عظيم تم اختيار فيلم "لما بنتولد" ليكون ترشيح مصر في مسابقة اوسكار افضل فيلم ناطق بلغة أجنبية".

وتابعت "الحمد لله الحمد لله بجد فخورة إنى من ضمن كاست الفيلم ده وبهني المخرج تامر غزت والمنتج معتز عبد الوهاب وكل زملائى الممثلين لحظة مهمة لينا كلنا فى وقت وسنة صعبه جدا أكاد أكون فقدت الأمل فيها بس الحمد لله ربنا جبر بخاطرى بالخبر دا وان شاء الله اللى جاى أحسن وأحلى".

فيلم "لما بنتولد" بطولة عمرو عابد، سلمى حسن، والمطرب أمير عيد عضو فرقة "كايروكي" فى أول مشاركة سينمائية له، وابتهال الصريطى، محمد حاتم، دانا حمدان، بسنت شوقى، الفنانة حنان سليمان والفنان القدير سامح الصريطى والموسيقى التصويرية للفيلم من تأليف شريف هوارى عضو فرقة كايروكى.