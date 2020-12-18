تكريم إلهام شاهين في ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح

قررت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح (التجربة الأولى) في دورته الخامسة، برئاسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تكريم الفنانة إلهام شاهين عن مجمل أعمالها وتاريخها الطويل، وذلك في ختام المهرجان الذي يقام يوم الثلاثاء القادم 22 ديسمبر، على خشبه مسرح النهار، في تمام الساعة السابعة مساءً.

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وكان انطلق حفل الافتتاح الاثنين الماضي بتكريم الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة، كما تضم لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية الدورة الخامسة، كلًا من المخرجين سامح عبدالعزيز، وإبراهيم فخر، وأحمد خالد أمين، وهشام عطوة، شادي سرور، إضافة إلى كل

من الفنانين أحمد صيام، سلمى غريب، أحمد تمام، محمد نبيل منيب، الناقد يسري حسان، مهندس وائل عبدالله.

يذكر أنه تم قبول عدد من المسرحيات لتنافس في الدورة الخامسة، وهي: ملحمة السويس، إخراج محمد زكي، الحلبة، إخراج محمد فاروق، الفراشات، إخراج رامي نادر، كازينو السهرة السعيدة، إخراج محمد صلاح طافش، المصنع، إخراج مصطفى عسكر، للإيجار، إخراج كريم البسطي، قصة عادية جدًا، إخراج محمد عبدالوارث.