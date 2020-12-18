الليلة.. عرض الفراشات ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

يقام في الثامنة مساء، العرض المسرحي "الفراشات" على مسرح النهار بالسيدة زينب، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة بـ مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي (التجربة الأولى) برئاسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

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ويشار إلى أن عرض "الفراشات" عن رواية جامع الفراشان لجون فاولز

ومسرحية الحادثة المجنونة لينين الرملي، كتابة وإخراج رامي نادر.

وكان انطلق حفل الافتتاح الاثنين الماضي بتكريم الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة، كما تضم لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية الدورة الخامسة، كلًا من المخرجين سامح عبدالعزيز، وإبراهيم فخر، وأحمد خالد أمين، وهشام عطوة،

شادي سرور، إضافة إلى كل من الفنانين أحمد صيام، سلمى غريب، أحمد تمام، محمد نبيل منيب، الناقد يسري حسان، مهندس وائل عبدالله.

يذكر أنه تم قبول عدد من المسرحيات لتنافس في الدورة الخامسة، وهي: ملحمة السويس، إخراج محمد زكي، الحلبة، إخراج محمد فاروق، الفراشات، إخراج رامي نادر، كازينو السهرة السعيدة، إخراج محمد صلاح طافش، المصنع، إخراج مصطفى عسكر، للإيجار، إخراج كريم البسطي، قصة عادية جدًا، إخراج محمد عبدالوارث.