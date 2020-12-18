متحف نجيب محفوظ مجانًا حتى آخر ديسمبر

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إتاحة متحف نجيب محفوظ بتكية محمد بك أبو الدهب "بجوار الجامع الأزهر"، مجانا للجمهور وحتي آخر الشهر الحالي، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 109 أعوام علي ميلاد الأديب الكبير نجيب محفوظ.

يضم المتحف العديد من القاعات التي توثق لسيرة ومسيرة أديب نوبل الراحل، منها قاعتين للشهادات والأوسمة والنياشين والتي حصل

عليها خلال فترة إبداعه، قاعة نوبل وتعرض فيها قلادة نوبل وكل من حصل علي الجائزة منذ تدشينها، ومكتبة ومكتبته الخاصة، وكذلك مكتبة تضم كل الأعمال التي كتبها محفوظ طوال مسيرته الإبداعية، بالإضافة لعدد من المكتبات الخاصة بالاطلاع منها المكتبة النقدية، ومكتبة عامة.

يذكر أن نجيب محفوظ يُعد أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب، كتبه منذ الثلاثينات، واستمر حتى 2004.

تدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم، من أشهر أعماله: الثلاثية، وأولاد حارتنا، والتي مُنعت من النشر في مصر منذ صدورها وحتى وقتٍ قريب، بينما يُصنف أدب محفوظ باعتباره أدبا واقعياً، فإن مواضيعاً وجودية تظهر فيه. يُعد محفوظ أكثر أديب عربي نُقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون.