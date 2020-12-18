"أجمل شتاء في العالم".. ستيف هارفي يقدم معالم الإمارات بـ9 لغات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في إطار حملة "أجمل شتاء في العالم"، يقدم الممثل العالمي ستيف هارفي والمؤثر سلسلة أفلام قصيرة تجمع جولات على مختلف مناطق الإمارات.

ويشارك هارفي صانع المحتوى نصير ياسين "ناس ديلي" هذه السلسلة التي تسلط الضوء على أجمل معالم الإمارات وطبيعتها وثقافتها التعددية المتنوعة.



وتزور السلسلة، المتزامنة مع حملة "أجمل شتاء في العالم" والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، محطات مختلفة متنوعة في الدولة مع ستيف هارفي، أحد أشهر مقدمي البرامج الترفيهية في العالم، وعائلته، ويرافقهم في عدد من الحلقات المؤثر نصير ياسين، في جولة شاملة على مدن الإمارات وسواحلها وجبالها مروراً بصحرائها وآثارها التاريخية ومطبخها التقليدي المتنوع والثقافات والأديان المتعددة التي تعيش على أرضها.

وتعرّف حلقات السلسلة جمهوراً عريضاً بأجمل المعالم السياحية والطبيعية والثقافية والتراثية التي تضمها دولة الإمارات من خلال نشر محتوى الست حلقات على أربع منصات لستيف هارفي هي فيسبوك، وتويتر، وأنستقرام، ويوتيوب، وعرض ثلاث حلقات من البرنامج على 14 منصة خاصة بـ"ناس ديلي" وهي أنستقرام، وتيك توك، ويوتيوب، وصفحات "ناس ديلي" بعدة لغات أبرزها الإنجليزية والعربية والإسبانية والفرنسية والصينية والبرتغالية والعبرية والتايلندية والإندونيسية، وستبث الحلقات كل يوم جمعة ابتداءً من 18 ديسمبر 2020 ولغاية 22 يناير 2021.

تنوّع

وتتألف السلسلة من ست حلقات شيقة تمتد كلٌ منها لعدة دقائق، وتسلط الضوء على موضوع مختلف يميز السياحة في دولة الإمارات ونقاط الجذب الترفيهية والطبيعية والثقافية والتاريخية فيها.

متعة طبيعة

تنقل الحلقة الأولى أجمل المعالم الطبيعية الخلابة للجبال والوديان في مختلف أنحاء الدولة لعدد من الوجهات الجذابة، وتقدم للمشاهد مغامرات مصورة رائعة من حتّا وسدّها وخزّانها المائي الضخم بجولات القوارب العاملة بالطاقة المتجددة على مياهه الصافية، مروراً بمدرجات المسرح الروماني في خورفكّان، ووديان أبوظبي، وصولاً إلى جبال الفجيرة.

عبق المدينة

وتأخذ ثاني حلقات السلسلة التي يترافق فيها ستيف هارفي و"ناس ديلي"، المشاهد في جولة على معالم دبي التاريخية ومنطقة الفهيدي وخور دبي، وتختبر مع بطلها وأسرته تجربة ركوب العبارة للانتقال من ضفة لأخرى عبر مياه الخور مقابل درهم واحد فقط. كما تستعرض الجولة الأزياء الإماراتية التقليدية، وأشهى أطباق المطبخ الشعبي، وتتنقل بين قاعات متحف القهوة المفتوح للجمهور مجاناً في دبي.

تعددية

فيما تحتفي حلقة خاصة للسلسلة بالإمارات عاصمة عالمية للتعددية الثقافية وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وتجول على كلٍ من متحف اللوفر، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، ومسجد البدية، أقدم مسجد قائم في الدولة منذ القرن الخامس عشر، ومسجد مريم أم عيسى عليهما السلام في أبوظبي.

كما يلتقي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الذي يتحدث عن مشروع "بيت العائلة الإبراهيمية" في أبوظبي وما يجسده من قيم التسامح والعيش المشترك والأخوّة الإنسانية والتعددية وحرّية المعتقد المتأصلة في دولة الإمارات ونسيج مجتمعها وإرثها الثقافي والتاريخي.

لغة الصدى

وفي حلقة بعنوان "أرض المنادين"، يترافق ستيف هارفي ونصير ياسين في رحلة استثنائية إلى مضارب قبيلة الشحوح في إمارة رأس الخيمة، ليتعرفوا على تفاصيل حياتها اليومية ونداءاتها المميزة، ويتردد رجع صداها بين الجبال الوعرة التي يسكنون سفوحها ويبنون من أحجارها الصلدة بيوتاً تعد مثالاً حياً على تطويع الإنسان لعناصر الطبيعة، كما يحضران حفل زفاف تقليديا إماراتيا هناك.

طعم الأصالة

وفي حلقة أخرى بعنوان أرق بيتزا في العالم، تأخذ السلسلة المشاهد في جولة على بعض أشهى أطباق المطبخ الإماراتي التقليدي، من الرقاق (أرق بيتزا في العالم) المغطى بألذ المكونات التي تشتهيها الأذواق المختلفة، والهريس المكوّن من القمح واللحم، والمالح المكوّن من السمك المجفف والأرز، إلى اللقيمات التي تصنع من العجين المقلي المغطس بدبس التمر، وصولاً إلى القهوة الإماراتية الأصيلة المطيّبة.

قصر الوطن

وفي حلقة بعنوان قصر الوطن، يستكشف ستيف هارفي أجمل معالم قصر الوطن في أبوظبي، والذي يشكل تحفة معمارية للقرن الحادي والعشرين على الطراز الإماراتي العربي، ويحتضن مكونات فريدة تحكي عبق التراث والأصالة وتعبّر عن روح الإمارات وقياداتها وشعبها وتاريخها وتطلعها نحو المستقبل. وتشمل الجولة العرض الضوئي المبهر على الجدران الخارجية للقصر، والقاعة الكبرى التي تمتد بكل مكوناتها على مساحة 10000 متر مربع مع قبتها الشاهقة بارتفاع 60 متراً، وقاعة روح التعاون التي تحتضن الاجتماعات والقمم وجلسات المجلس الأعلى للاتحاد، وقاعة المائدة الرئاسية المخصصة لاستقبال الوفود ومنصة بيت المعرفة التي تضم مجموعة نادرة من القطع الأثرية والمخطوطات التي تسلط الضوء على مساهمات المنطقة في مسيرة الحضارة الإنسانية.

ويعد النجم التلفزيوني والممثل والمقدّم والمؤلف ستيف هارفي من أنجح مقدمي البرامج التي يتابعها الملايين في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، ومن أشهر برامجه "ذا ستيف هارفي مورننج شو" و"فاميلي فيود"، وله مؤلفات في قوائم الأكثر مبيعاً مثل "الحوار المباشر"، و"سلوك الناجحين".

خيارات جديدة

وتسجل حملة "أجمل شتاء في العالم"، التي يترافق طرح حلقات السلسلة معها، تفاعلاً نوعياً من المؤثرين والفنانين والإعلام ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لما تقدمه من مساحات واقتراحات وخيارات ترفيهية جديدة غير معروفة أحياناً للكثيرين من محبي السياحة الداخلية في الدولة.

أجمل شتاء في العالم

وتحتفي حملة "أجمل شتاء في العالم" على مدى 45 يوماً بأبرز المعالم الطبيعية والثقافية والتراثية في مختلف إمارات الدولة، وتشجع السياحة الداخلية وتدعو كافة فئات المجتمع إلى استكشاف الوجهات السياحية الساحرة التي تزخر بها أرض الإمارات.

وتوجه الحملة نداءها لكافة شرائح المجتمع لخوض التجارب الممتعة في الهواء الطلق من تسلق الجبال، والتخييم، وممارسة الرياضات المثيرة، واستكشاف المحميات، والمشاركة في الرحلات إلى الطبيعة في إمارات الدولة السبع.

وتندرج الحملة الأولى من نوعها على المستوى الوطني ضمن استراتيجية السياحة الداخلية لدولة الإمارات، ويتم تنفيذها بشكل مشترك بين الهيئات السياحية في الدولة وبتنسيق من وزارة الاقتصاد ودعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات.