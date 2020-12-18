"أقدم رسالة هادفة وقول لربنا ليه بترزقهم".. ماذا قال بيكا وعمر كمال في أول مواجهة بينهما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

في أول مواجهة بين مؤدي المهرجانات حمو بيكا والمغني عمر كمال، تحدثا خلال برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي عن كواليس الخلاف بينهما، خاصة بعد خروج كل منهما في مقطع فيديو هاجم خلاله الآخر.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تصريحات الثنائي حول الأزمة:

قال حمو بيكا: "الخناقة مش عشان الفلوس دول كلهم 10 آلاف جنيه، القصة إن الشغل اتعطل، المشكلة مشكلة تقدير إني أطلع الناس بتوعي وبعدين تتهرب مني واتصل بيك متردش عليا".

وأضاف: "أنا لو معايا 2 مليون إيه اللي هيخليني أغني، أنا أه راكب عربية بـ 2 مليون جنيه بس جايبها قسط بدفع كل شهر 70 ألف جنيه، والله بقالي أكتر من شهر منزلتش أفراح لا خاصة ولا عامة".

وتابع: "أنا اللي شهرت عمر كمال هو صوته حلو بس محدش كان يعرفه، بيتهرب من فلوس اليوتيوب، أنا مسامح على الفلوس اللي أخدها من ورايا".

وتحدث حمو بيكا عن سوق المهرجانات قائلًا: "أنا أستاذ في الحتة دي، دي مش قصة فلوس، لكن حب الناس نعمة من عند ربنا وكنز، ولما جالي عمر كمال، مكنش حد يعرفه، مكنش فيه غير صوتي أنا في الشارع، فسجلت له أغاني شمس المجرة، ومساء النقص، وبعد ما اتعرف، جه في خياله أنه يعمل كل مرة أغنية تسمع وده غلط".

ومن جانبه، قال عمر كمال "الخناقة مش على فلوس، على اتفاقات وأصول، وأول ما يحصل خلاف حمو بيطلع يفتح لايف ويحكي لمصر كلها، هو مشهرنيش ومعلمنيش الغنا أنا شغال بقالي 14 سنة لكن غنيت معاه في 2019، هو كان سبب إني اتعرفت في حتة المهرجانات وبس".

وردًا على وائل الإبراشي بشأن مكاسب مطربي المهرجانات، انفعل عمر كمال وقال: "أنت ماسكنا احنا ما تروح تكلم اللي بيعمل إعلانات وغيره ما الناس كلها بتكسب مطلوب منكسبش، يعني إيه سبوبة ما الناس كلها بتغني، قول لربنا ليه بترزقهم ما إحنا طفحانين وتعبنا، عدينا 30 سنة وشغالين وبنسعى".

- وعن السبب الحقيقي في الخلاف قال كمال: "أنا راجل منظم جدا في شغلي، كان فيه اتفاق بيني وبين بيكا على 4 أغاني، وكل واحد فينا حط أغنية من أغنيتين في قناته على يوتيوب، بعدها طلب بيكا مني أغنية "الدنيا بتجرح"، عشان يبيعها لواحد، وبالفعل باعها، ومدنيش فلوسها، رغم إنها إنتاجي.