صور| قبل مرور عام.. كيف احتفلت ياسمين صبري بعيد زواجها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على "إنستجرام"، من احتفالية عيد زواجها.

وعلى الرغم من مرور أقل من عام على زواجها، إلا أن ياسمين حرصت على الاحتفال مبكرًا، ونشرت صورًا لمائدة عشاء مليئة بالورود والشموع وصورة لها رفقة أبو هشيمة من عقد قرانهما.

وتزوجت ياسمين صبري من أبو هشيمة في 17 أبريل الماضي، واقتصر عقد القران على أسرتيهما فقط.