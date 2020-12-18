مصدر: محمد منير يمر بأزمة صحية ويخضع لفحوصات طبية بأحد المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، أخبار تفيد بمرور "الكينج" الفنان محمد منير بوعكة صحية، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وأكد مصدر مقرب من الفنان الكبير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن منير بالفعل يتواجد حاليًا في أحد المستشفيات الخاصة، مطمئنًا جمهوره ومحبيه بأنه سيخرج من المستشفى ويعود لبيته خلال أيام قليلة، بعد خضوعه لبعض التحاليل والفحوصات اللازمة للاطمئنان على وضعه الصحي.

جدير بالذكر أن محمد منير طرح في يوليو الماضي فيديو كليب أحدث أغانيه "الناس في بلادي" والذي ظهرت فيه مشاركة بالأداء التمثيلي الفنانة نجوى إبراهيم، الأغنية من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، ألحان محمد رحيم، والفيديو كليب من إخراج أحمد عبدالمحسن.