خالد سليم يحذر الجمهور من حلقات "جمال الحريم" المُرعبة: "نوروا النور ومتبقوش لوحدكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ظهر الفنان خالد سليم في مقطع فيديو مع الفنان حازم سمير، عبر موقع "فيسبوك"، أعربوا خلاله عن سعادتهمh بردود الفعل على حلقات مسلسل "جمال الحريم".

وقال حازم سمير إنه يتابع ردود الفعل على الحلقات الأولى من المسلسل، موجهًا الشكر للجمهور على الدعم ووعدهم بحلقات قادمة أكثر إثارة وتشويق.

ومن جانبه حذر خالد سليم متابعي المسلسل قائلًا: "من النهاردة لغاية آخر المسلسل هتلاقوا مفاجآت كتير جداً وياريت تبقوا منورين النور ويبقى حد معاكوا مش لوحدكوا".

مسلسل "جمال الحريم" بطولة نور وخالد سليم والفنان وصلاح عبد الله وأشرف مصيلحي ودينا فؤاد وحازم سمير وإيهاب فهمي وأمير شاهين، تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفي.