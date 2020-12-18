نور محمدوف شخصية العام الرياضية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 12:17 مساءً - منذ 19 دقيقة

حصل بطل العالم بالفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف حبيب نور محمدوف على جائزة “بي بي سي” الرياضية كأفضل نجم رياضي لعام 2020، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية.

وعزز نور محمدوف البالغ 32 عاما، سجله الاحترافي المثالي بتحقيق فوزه الـ29 على حساب البطل المؤقت الأمريكي جاستن غايتجي في أكتوبر الفائت.

وقاتل بطل UFC للوزن الخفيف بعد أشهر فقط من وفاة والده ومدربه ومعلمه عبد المناب.

واعتبره البعض أعظم مقاتل بالفنون القتالية المختلطة في كل العصور، واعتزل بصورة مفاجئة عقب فوزه الأخير مباشرة.

وتضمن سجل حبيب 29 انتصارا متتاليا، خاليا من أي هزيمة.

ودافع المقاتل الملقب بـ”النسر الداغستاني” بنجاح عن لقبه بالوزن الخفيف في ثلاث مناسبات، وكان ينظر إليه على أنه أحد أكثر المقاتلين هيمنة في تاريخ MMA.

وتفوق حبيب في تصويت الجمهور عبر الإنترنت، على منافسه السويدي لاعب القفز بالزانة أرماند دوبلانتيس، ونجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس، ولاعب الغولف الأمريكي داستن جونسون، ولاعب كرة القدم الفرنسي ويندي رينارد، والملاكم الإيرلندي كاتي تايلور.

ونال الجائزة العام الماضي عداء الماراثون الكيني إيليود كيبتشوغ الذي فاز بماراثون لندن للمرة الرابعة وحقق رقما قياسيا في سباقات الماراثون، بزمن بلغ أقل من ساعتين في أكتوبر 2019.

المصدر: bbc.com