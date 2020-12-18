هيفاء وهبي: كل يوم فرصة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 12:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

حيّت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بجملة تفاؤلية ومعبّرة صباح اليوم الجمعة. وكتبت في تغريدة عبر “تويتر”: ” كل يوم يمكنك أن تكون أفضل مما كنت… كل يوم فرصة جديدة”. وأرفقت التغريدة بوسم: “صباح الخير”.

يذكر أن وهبي ستشارك بمسلسل “حرب أهلية” مع الفنانة يسرا، ويشهد مسلسل “حرب أهلية” تعاوناً ثنائياً بين سامح عبد العزيز ويسرا بعد تجربتهما، العام الماضي، في مسلسل “خيانة عهد”.

كشف المخرج المصري، سامح عبد العزيز، تفاصيل مسلسله الجديد “حرب أهلية” مع الفنانة المصرية يسرا، الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2021.

وبحسب صحيفة “المصري اليوم”، فإن عنوان المسلسل “حرب أهلية” هو عنوان مؤقت، مشيرة إلى أنه من تأليف أحمد عادل، الذي كتب العام الماضي للفنانة يسرا مسلسل “خيانة عهد”.

وقال عبد العزيز: “من المقرر أن يشهد المسلسل مشاركة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي”، مشيرا إلى أنها ستقوم بدور “ضرة يسرا”.