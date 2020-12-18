بطريقة كوميدية.. شيماء سيف تعلن شفاء زوجها من كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة كاريكاتير لها، أعلنت من خلالها عن شفاء زوجها المنتج الفني محمد كارتر من فيروس كورونا.

وظهرت الفنانة شيماء سيف في الصورة الكاريكاتيرية برفقة زوجها الذي يجلس، بينما هي تمسك بالمكنسة وتدفع عنه فيروسات كورونا.

وعلقت شيماء سيف على الصورة: “الست الحنونة هى اللي تحمي جوزها من الكورونا، حمد الله على سلامتك يا غالي”.

يذكر أن المنتج الفني محمد كارتر كان قد أصيب بفيروس كورونا، مما تطلب منه الالتزام بالعزل المنزلي خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الفنانة شيماء سيف، زوجة المنتج محمد كارتر، عبر خاصية الصور المؤقتة على حسابها على Instagram صورة لهما معا وعلقت عليها: “سلامتك يا حبيبي ألف مليون سلامة عليك.. إن شاء الله هتخف وتبقى زي الفل قدر الله وماشاء فعل.. دعواتكم”.