روبرت ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم لعام 2020

متابعة بتجــــــــــرد: فاز روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بجائزة أفضل لاعب كرة قدم لعام 2020 من الاتحاد الدولي الـFIFA متفوقاً على الفائز بجائزة العام الماضي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. وتوج ليفاندوفسكي بألقاب دوري الدرجة الأولى الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا مع بايرن واحتل صدارة الهدافين في البطولات الثلاث ليحصد جائزة الأفضل من الفيفا للمرة الأولى. كما قاد اللاعب البالغ عمره 32 عاما بولندا للتأهل لبطولة أوروبا 2020 ونال جائزة لاعب العام من الاتحاد الأوروبي الـUEFA لموسم 2019-2020 في تشرين الأول الماضي. وتمنح الجائزة بتصويت من ممثلي وسائل الإعلام وقادة المنتخبات الوطنية والمدربين والجماهير.

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