تنمر قاسٍ على سامية الجزائري يستفز شكران مرتجى وهذا ردها

متابعة بتجـــــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة جمعت مجدداً الفنانين السوريين سامية الجزائري وشكران مرتجى وأيمن رضا في كواليس تصوير مسلسل “الكندوش”.
وأطلق ظهور الجزائري موجة من التعليقات التي تحدثت في معظمها عن التغيير الذي طرأ على شكلها بعد غيابها لسنوات طويلة. ولم يتردد بعض الناشطين في التنمر بسبب ظهور الكثير من التجاعيد على وجهها.
واستفز هذا مرتجى التي دافعت عنها من خلال تعليق نشرته على حسابها الخاص على التطبيق حيث كتبت: “بعض الأفواه تحتاج إلى كاتم صوت وبعض العقول تحتاج لإيقاف وإعادة تشغيل. للمتنمرين أتوجه. قبل أن تكتب أنظر لوجه أمك وأنت تتنمر على سيدة تجاريها في العمر وأنظر إلى قباحة قلبك وأنظر ماذا صنعت أنت في حياتك وأنظر فقط لخطوط وجهها لتقرأ التاريخ هذا إذا كنت تجيد القراءة يا جاهل”.
ويذكر أن الجزائري عادت إلى الشاشة بعد غياب دام 23 عاماً أي منذ مشاركتها في مسلسل “عيلة 7 نجوم” الذي جمعها وعدد من نجوم الشاشة السورية ومنهم مرتجى ورضا.
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