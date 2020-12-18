شكرا لقرائتكم خبر عن زياد برجى يحيي حفل رأس السنة فى لبنان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الفنان اللبناني زياد برجي، حفلا غنائيا فى أحد الفنادق الكبرى لبنان، احتفالا بلية رأس السنة يوم الخميس الموافق 31 من شهر ديسمبر الجاري، والذى سيقدم خلاله باقة من أغنياته المتنوعة والمختلفة منها، أغنية "بقعد لحالى، شو حلو، حبيبى وينو"، وغيرها.

وتعاون المطرب والملحن زياد برجى مع النجمة اللبنانية نوال الزغبى، من خلال أغنية جديدة تحت عنوان "قلبى على قلبه" والذى تعاون معها من خلال التلحين، كما تعاون زياد برجى مع النجمة اللبنانية نانسى عجرم فى ألبومها الجديد بأغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية، من كلمات أحمد ماضى، وتوزيع الموسيقى هادى شرارة.

من ناحية أخرى طرح زياد برجى مؤخرًا أغنيه "أنا وياك"، ويتعاون فيها برجى مع الشاعر أحمد ماضى، والموزع الموسيقى هادى شرارة.

يذكر أن المطرب والملحن زياد برجى اشتهر في مصر من خلال أغنية "شو حلو"، والتى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وتخطت نسبة مشاهدتها مئات الملايين، وتعاون مع عدد من المطربين أبرزهم: جورج وسوف، ونانسى عجرم، وإليسا، وماريتا الحلانى، وغيرهم.