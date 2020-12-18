شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تحافظ تايلور سويفت على سرية تنفيذ أعمالها الفنية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ المصور السينمائى رودريجو برييتو الذى قام مؤخرا بتصوير كليب "Willow" للنجمة العالمية تاليور سويفت بتصريح يؤكد أن سويفت البالغة من العمر (31 عامًا) تعمل فى سرية تامة دون أن تفصح عن أى معلومة حتى للمقربين منها.

أكد رودريجو برييتو خلال حديثة لـ "Rolling Stone" ان بالرغم من تواصله الفترة الماضية بكثافة مع تايلور سويفت بسبب تعاونهما معا فى كليب "Willow" إلا أنه لم يكن لديه أى فكرة عن ألبومها التاسع الذى حمل عنوان "Evermore" و اطلقته منذ عده أيام.

وقال المصور الشهير: "حتى فى اجتماعنا الأول لم اكن أعلم ما هى الأغنية التى ستقوم سويفت بتصويرها " .

وكشفت برييتو أن سويفت هى الوحيدة التى كان مسموح لها باستخدام هاتفها خلال التصوير، حيث طُلب من معظم الموجودين التخلى عن هواتفهم من أجل الحفاظ على السرية حول المشروع.



تايلور سويفت والمصور السينمائى رودريجو برييتو

يذكر أن طرحت تايلور سويفت كليب مؤخرًا "willow" و هى واحدة من أغنيات الألبوم الجديد Evermore وأغنية " willow " هى من تأليف تايلور سويفت وآرون ديسنر، وقامت سويفت بنفسها بإخراج الكليب الذى حقق ردود أفعال إيجابية منذ اللحظة الأولى لطرحه، حيث وصلت نسبة مشاهدة الكليب حتى الآن على قناة تايلور سويفت الخاصة على "يوتيوب" إلى أكثر من 30 مليون مشاهدة، إضافة الى تحقيقه 1.2 مليون likes .