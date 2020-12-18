هاني شنودة يرد على عدم ظهوره مع عمرو دياب في "جمع حبايبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حل الموسيقار الكبير هاني شنودة ضيفًا على الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام"، وتحدث خلال الحلقة عن الفنان عمرو دياب الذي اكتشفه في بداياته الفنية.

وقال "شنودة"، ردًا على سؤال متعلق بسبب عدم ظهوره في إعلان "جمع حبايبك"، لعمرو دياب رغم إنه أول من اكتشفه، قائلًا: "معنديش تفسير اسألوا عمرو دياب نفسه".

وتابع: "آخر مرة قابلت عمرو كان من سنتين تقريبا في فرح ابن محسن جابر، وسلم عليا وقتها وطلعني المسرح وقابلني كويس".

وأضاف: "في برنامج الحلم عمرو دياب قال لو مكنش في هاني شنودة مكنش هيبقى فيه عمرو دياب والجملة دي تشفعله كل أخطائه".

برنامج "رأي عام" يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد ويُذاع على فضائية TeN، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً.