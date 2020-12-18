الليلة.. "MBC مصر" تعرض "المتحولون" لـ"مسرح مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرض قناة MBC مصر، مساء اليوم الجمعة في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، والتي تحمل اسم "المتحولون".

تدور أحداث مسرحية "المتحولون"، حول مؤلف لا يقدم أعمالا جديدة منذ فترة طويلة حتى يطلب أحد المنتجين أن يتعاقد معه لتقديم عدة أعمال سينمائية، بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم: علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.