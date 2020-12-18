تراند اليوم : هلابينو .. أحمد صلاح يستعد لطرح أحدث أغانيه

يستعد المطرب أحمد صلاح فرحات الشهير بـ “أبو صلاح” لطرح أحدث أغانيه بعنوان “هلابينو” بالتعاون مع ديبي جاد، وهي من كلمات أحمد صلاح فرحات وإخراج ديبي جاد، حيث تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب فى دبي.

يأتي هذا بعد أيام من إطلاقه أغنية “المستحيل”، واشترك معه في الغناء مصطفى الميلجى وديبى جاد، وهي من كلمات كلمات وألحان أحمد هشام جاد ومن إخراج ديبى جاد.

وحققت الأغنية عددا كبيرا من المشاهدات بعد ساعات من طرحها على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وعرضها.

وتأتي أغنية مستحيل بعد نجاح أغانيه الأخيرة “تيك توك” و”روق” وأغنية “مززيكها”، والذي تعاون فيهما مع DB Gad ومدين حمزة، والتي تم طرحهم على اليوتيوب.

يذكر أن، أحمد صلاح فرحات شارك في تقديم برنامج”حكايتك” مع الإعلامية دعاء صلاح، على شاشة قناة “النهار”.

