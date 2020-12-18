دينا الشربيني تشارك في رمضان بمسلسل "قصر النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلن الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، عن تعاونه مع الفنانة دينا الشربيني في السباق الرمضاني المُقبل 2021، بمسلسل يحمل اسم "قصر النيل".
ونشر سليمان صورة تجمعه بدينا الشربيني والمخرج خالد مرعي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "قصر النيل.. رمضان٢٠٢١ بإذن الله، دينا الشربيني، تأليف: محمد سليمان عبدالمالك، إخراج: خالد مرعي، يا رب خير".
جدير بالذكر أن محمد سليمان عبدالمالك يُعرض له حاليًا مسلسل "خيط حرير" مع الفنانة مي عز الدين، إخراج إبراهيم فخر، بينما كان أخر عمل لدينا مسلسل "لعبة النسيان" الذي شارك في السباق الرمضاني لعام 2020.
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