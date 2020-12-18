هاني شنودة لـ"عبدالحميد": "لو عمرو دياب قرأ قرآن ومعيطتش أدفعلك اللي إنت عايزه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حل الموسيقار الكبير هاني شنودة ضيفًا على الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام"، وخلال الحلقة تحدث عن علاقته بالفنان عمرو دياب.

وروى "شنودة"، موقفًا مع الهضبة في بداياته الفنية، قائلًا: "واحد من المسخناتية كلمني وقالي اللي انت متبنيه سايب المعهد وبيلعب كورة، روحت أشوف إيه اللي بيحصل وقتها كان عمرو دياب تخين ونفسه يخس، لما شوفت عمرو قولتله بتعمل إيه، قالي أنا بعمل عمرو دياب".

وتابع: "من فترة شوفت صورته على أحد الكباري، متصور بالفانلة الحملات والسكس باك باين، أنا وقفت صقفت، لأن الفنان اللي يقود الشباب للرياضة أحسن من اللي بيقودهم لحاجات وحشة".

ووجه شنودة حديثه للمذيع قائلًا: "لو عمرو دياب قرا قرآن جنبك ومعيطتش أدفعلك اللي إنت عايزه".

برنامج "رأي عام" يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد ويُذاع على فضائية TeN، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً.