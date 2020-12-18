شكرا لقرائتكم خبر عن "يلا سلام".. دويتو جديد يجمع عمر كمال وأحمد شيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب عمر كمال من تسجيل دويتو غنائى جديد مع المطرب أحمد شيبة، يحمل اسم "يلا سلام" وهى لون جديد ومختلف، والأغنية من كلمات إسلام المصرى، وألحان عمر كمال، ومن المقرر أن يتم طرحها يوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر الجاري على يوتيوب والقنوات الفضائية.

وقدم شيبة مؤخراً أغانى تتر البداية والنهاية لمسلسل "ضربة معلم"، للنجم محمد رجب، وعدد كبير من الفنانين منهم مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.

كان المطرب أحمد شيبة قد قدم دويتو مع المطربة أمينة بعنوان "خليك في البيت"، الأغنية من كلمات الشاعر الغنائى شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، وإخراج هيثم عنتر، وظهر فى الكليب مع المطربين، الفنانون أحمد بدير، وكمال أبورية، ومها أحمد، وأحمد ماهر، حيث يعطى كل منهم نصيحة للجمهور ضمن أحداث الكليب بضرورة الجلوس فى البيت.