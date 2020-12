شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح جديد تحققه النجمة العالمية هالزى مع الفريق الكورى BTS..اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد أغنية "Boy With Luv" واحدة من أهم الأغنيات التى قدمها الفريق الكورى الشهير BTS على الساحة الفنية، وهى الاغنية التى تعاون فيها أغضاء الفريق مع النجمة الشهيرة هالزى، حيث ظهرت كيمياء واضحة جمعت BTS بهالزى وهو كان سببا حقيقيا وراء نجاح الكليب الذى أطلق فى 2019 إلا أنه حتى الان مازال يحصد المزيد من النجاحات و تزداد نسبة مشاهدته بشكل ملحوظ .

استطاع كليب " Boy With Luv " لفريق BTS وهالزى أن يحصد أكثر من مليار و69 مليون مشاهدة "1,069,458,877"على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وهو رقم ضخم لم يحققه الكثير من أهم وأشهر نجوم الغناء على الساحة، كما حصد هذا الكليب أكثر من 20 مليون LIKES على "يوتيوب" حتى الآن.

يذكر أن الفريق الكورى الشهير "BTS" تصدر مؤخرا كل المواقع الفنية الشهيرة، وذلك بعدما أصبح الفريق هو أول فريق بوب كورى يدخل ضمن ترشيحات جوائز "Grammy" لعام 2021، وهو نجاح جديد كُتب فى مسيرة الفريق الفنية وحلم استطاع أعضاء الفريق تحقيقه .وتنافس أغنية "Dynamite" للفريق الكورى الشهير "BTS" بفئة " Best Pop Duo/Group Performance ، وهى الفئة التى رشح لها عدد من نجوم العالم و هم ليدى جاجا و اريانا جراند باغنيتهما " Rain On Me " ، و دوا ليبا وجى بافلين و باد بانى و تاينى بـ " Un Dia (One Day) " ، كذلك تايلور سويفت و بون إيفر بأغنية " Exile " ، كما ينافس أيضا على نفس الجائزة النجم العالمى جاستين بيبر و كوافو بأغنية " Intentions " .