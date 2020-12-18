شكرا لقرائتكم خبر عن هاريسون فورد فى رحلة على طائرته الخاصة بصحبة كلبه فقط.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً تلو الآخر يثبت النجم هاريسون فورد أن السن مجرد رقم وأن لا شيء يقف في طريقه حيال الاستمتاع بوقته وعيد ميلاده، مثلما ظهر مؤخراً حينما التقطت عدسات مصورى الباباراتزى أكثر من صورة له أثناء نزوله من طائرته الخاصة وفقاً لتقرير الديلى ميل.



فورد

وأضاف التقرير أنه هبط مؤخراً بطائرته سانتا مونيكا، الذى يفضل قضاء أيام الكريسماس بها، حيث ظهر بصحبة كلبه، ليؤكد التقرير أنه لم يصطحب خلال تلك الرحلة سوى كلبه.



فورد

وكشف النجم هاريسون فورد فى وقت سابق عن مدى عشقه لرياضة التنس مؤخرًا وفقًا لموقع الديلى ميل، حيث ظهر خلال أكثر من صورة التقطها له مصورى الباباراتزى خلال نزهة فى مدينة "باسفيك بالديس"، حينما كان يتوجه صاحب الـ 78 عامًا إلى ملعب التنس بعدما نزل من سيارته من أجل ممارسة رياضته المفضلة حسبما أكد التقرير.

ومن ناحية أخرى سبق وظهر النجم هاريسون فورد مصمم على الاحتفال بعطلة الكريسماس، برغم التحذيرات التى أطلقتها المنظمات الوقائية في أمريكا، وذلك بعدما رصدته عدسات المصورين وفقاً لموقع الديلي ميل، داخل مطار بوسطن، حيث كان ينزل من طائرة خاصة.

وأضاف تقرير الديلي ميل وقتها أن النجم الشهير لم يستمع إلى تحذيرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية وأبرزها منظمة (CDC) التي حثت الأمريكيين على عدم السفر لقضاء عطلة عيد الشكر، للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا الجديد، إلا أن فورد قرر السفر لمقابلة ابنه والاحتفال معه بتلك الأيام.