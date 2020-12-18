شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان: أتابع السوشيال ميديا بشكل جيد وابنى زين لديه ١٠٠ ألف متابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة كارمن سليمان منذ بداية كورونا وأنا أتابع المسلسلات بشكل كبير وذلك بسبب مكوثنا فى المنزل ، كما أننى أحب المسلسلات الهندى والأغاني الهندى وكذلك المزيكا وأجيد أيضا الطبخ الهندى، كما كشفت الفنانة كارمن عن وزنها حيث قالت وزنى الحالى ٤٣ كيلو تقريبا وعندما كنت حامل فى إبنى زين زدت مايقرب من ١٥ كيلو ووصلت ٥٦ كيلو .

وأكدت الفنانة كارمن سليمان خلال لقاءها فى برنامج "لايف من الدوبلكس" التى تقدمه أبلة فاهيتا ويذاع على قناة On، أن ابنها زين الذى يبلغ من العمر ٣ سنوات لديه حساب على الإنستجرام ويحتوى على مايقرب من ١٠٠ ألف متابع وزوجها مصطفى هو من قام بعمل هذا الحساب حتى يظل موجود حتى يكبر إبنهم زين .

وتابعت الفنانة كارمن، أنا أتابع السوشيال ميديا بشكل جيد وأحب المتابعة جدا ونشر أى شيء جديد لأنى أشعر أن متابعيني يكونوا سعداء بذلك ، كما أحب متابعة تعليقاتهم التى تدخل السرور على قلبى .

وكانت المطربة كارمن سليمان قد طرحت خلال الشهور الماضية فيديو كليب لها بعنوان "لينا رقصة"، وهو من كلمات وألحان عزيز الشافعى،ومن توزيع جلال الحمداوي، والأغنية عبارة عن شكل موسيقي راقص بطابع مصري مبهج وبلهجة مصرية معاصرة، عبر حسابها الشخصي على يوتيوب.

وفي هذه الأغنية "كارمن تتكلم عن رقصتها الخاصه مع حبيبها وأرادت أن تبعث برسالة من الأغنية وهي الاحتفال مع العائلة والأصدقاء والرقص مع من تحبون".