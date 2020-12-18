"افتكرت إن دي آخر مرة هشوفه فيها".. هاني شنودة يتحدث عن اكتشافه عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حل الموسيقار الكبير هاني شنودة ضيفًا على الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام"، وخلال الحلقة تحدث عن علاقته بالفنان عمرو دياب، منذ اكتشافه له بمحافظة بورسعيد.

وقال "شنودة"، إنه يرى في عيون أي مطرب بريق معين يكشف له إن كان سيحقق نجاح وشهرة أم لا، وتطرق في حديثه عن عمرو دياب قائلًأ: "كان عندنا حفلة في بورسعيد، ولما روحت الفندق، لاقيت خبط عليا واحد، طلع عمرو دياب، قالي أنا عايز أبقى مطرب، قولتله غني وسمعني، ولما غنى قولتله أنت صوتك حلو بس وشكلك حلو وفيك كل مقومات أنك تبقى مطرب لكن أنت قاعد في بورسعيد وبتتكلم بورسعيدي ومش هتعمل حاجة".

وأضاف: "قالي سلام عليكم وراح ماشي، اعتقدت إنه خلاص كدا دي أخر مرة هشوفه فيها، لما صحيت الصبح ونزلت عشان نتحرك لاقيته واقف جنب أتوبيس الفرقة، قولتله خير يا بني بتعمل إيه هنا قالي أنا نازل معاكم مصر"، مضيفًا: "الإصرار اللي شوفته فيه سبب نجاحه".

برنامج "رأي عام" يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد ويُذاع على فضائية TeN، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً.