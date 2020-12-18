ماذا قال محمد عبد الوهاب عن فرقة "الخنافس"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حل الموسيقار الكبير هاني شنودة ضيفًا على الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام"، وخلال الحلقة كشف عن موقف أغضبه من الموسيقار الكبير الراحل محمد عبدالوهاب.

وروى شنودة الموقف قائلًا: "قالوا لعبد الوهاب سمعت عن الخنافس قالهم لا سمعت عن الصراصير، وأنا زعلت طبعا".

وأضاف: "البيتلز أو الإيقاعيين، تم ترجمة اسمهم عربيًا واشتهروا بالخنافس، وأنا رأيي إنه حان الوقت إننا نحترم بعضنا كموسقيين".

فرقة "البيتلز"الذين عرفوا في العالم العربي باسم "الخنافس" هي فرقة غنائية بريطانية اشتهرت في الستينيات وأعضاؤها كانوا يتكونون في مجملهم من مغنيين وفي نفس الوقت عازفين على مختلف الآلات الموسيقية الحديثة التي ظهرت في تلك الفترة، وعلى رأسهم جون لينون، وبول مكارتني، وجورج هاريسون، ورينغو ستار

برنامج "رأي عام" يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد ويُعرض على فضائية TeN، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً.