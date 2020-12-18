فضل شاكر يواصل تصدر التريندات بعد حكم حبسه 22 عامًا في قضايا إرهاب

واصل الفنان فضل شاكر، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد أن أصدرت محكمة عسكرية لبنانية حكمًا بسجنه 22 عامًا.

وأصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية الدائمة، برئاسة العميد الركن منير شحادة، حكمين غيابيين، فى حق الفنان فضل شمندر، المعروف بفضل شاكر، قضيا بسجنه 22 عاما مع الأشغال الشاقة، إضافة إلى تجريده من حقوقه المدنية.

وقضى الحكم الأول بحبس شاكر 15 عاما، بجرم

التدخل فى أعمال الإرهاب التى اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر، عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم.

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أما الحكم الثانى، فقضى بسجنه 7 سنوات وتغريمه 5 ملايين ليرة بجرم تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.

وبين مؤيد ومعارض من رواد السوشيال ميديا،

رفض النشطاء حكم الحبس مؤكيدن أن فضل شاكر تاب ولن يفعل ذلك مرة أخرى، وأن الفنان في الأساس راقي ولم يركتب مثل هذه الحماقات على حد قولهم، بينما رأى أخرون أن الحكم عادل ويجب نفاذه حتى يكون فضل عبرة لمن يعتبر ولا يتكرر الأمر مرة أخرى مع أبناء الشعب اللبناني أو حتى الوطن العربي والعالم بأكمله، مؤكدين أن الإرهاب يعتبر قضية العالم حاليًا ولا يمكن السكوت عليه، أو حتى السكوت في من يقترب منه بأي شكل من الأشكال.

إرهاب فضل شاكر وقصة تحوله