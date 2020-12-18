شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال مخترع الروبوت في مسلسل "في بيتنا روبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد المنتج والفنان هشام جمال دور مخترع روبوت خلال أحداث مسلسل "في بيتنا روبوت" للفنانة شيماء سيف، ويشارك فى البطولة هشام جمال، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى ظهور فنانين كضيوف شرف، حيث انتهى فريق العمل من التصوير الأسابيع الماضية.

وتقدم شيماء سيف المسلسل على طريقة دنيا سمير غانم فى مسلسلها الأخير "بدل الحدوتة 3" الذى تم عرضه فى شهررمضان قبل الماضى، من خلال ثلاثة قصص مختلفة كل واحدة من 15 حلقة، الأولى وهى "فى بيتنا روبوت" من تأليف السيناريست أحمدى محمدى والثانية يكتبها السيناريست أمين جمال وجارى اختيار مؤلف للثالثة، والعمل من وليد الحلفاوى.

وفى سياق آخر تشارك الفنانة شيماء سيف كضيفة شرف فى فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا والنجمة منى زكى وإخراج أحمد نادر جلال، والمقرر استكمال تصويره خلال الأسابيع المقبلة حيث يتبقى فيه أيام معدودة ويتم الانتهاء منه نهائياً، بينما كانت آخر أعمال شيماء سيف فى الدراما مسلسل "الزوجة 18" مع حسن الرداد وإخراج مصطفى فكرى فى شهر رمضان قبل الماضى.