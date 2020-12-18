شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد سعد يتلو بداية سورة البقرة فى ”الخليج 365”.. (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل النجم أحمد سعد ضيفًا على ”الخليج 365” في ندوة فنية أجاب فيها عن أسئلة قسم الفن بالجريدة، والتي جاءت حول أعماله الغنائية وكذلك الأمور الشخصية والعديد من الأمور الأخرى، وخلال الندوة تألق سعد في قراءة بداية سورة البقرة خاصة وأنه يتميز في قراءة القرآن الكريم بصوته العذب.

وكان أحمد سعد قد كشف خلال الندوة عن السبب وراء اتجاهه للمهرجانات وتقديم ديو غنائي مع حسن شاكوش بعنوان "100 حساب"، مؤكدا أنه وجد ظاهرة منتشرة على الساحة الغنائية وهى أغاني المهرجانات، وأن هذه الظاهرة ناجحة نجاح غير عادى ولذلك أحب خوض التجربة بطريقة مختلفة.



احمد سعد

وأضاف سعد: "لقيت ابنى يقول كلام لا يصح أحد في عمره يقوله، كلام وحش جدا، فسألته انت بتقول الكلام دا ليه وهل انت عارف معناه، قالى مش عارف، انا بسمعه في المهرجانات، وأنا في الوقت دا كنت مع قرار أستاذ هانى شاكر ضد أغانى المهرجانات، بس حاسس ان المزيكا حلوة ممكن نظبط فيها الكلام ونحط كلمات حلوة عليها".

وكان آخر أعمال أحمد سعد الغنائية أغنية "يا بخته" مع النجم هانى شاكر والتي تم طرحها على موقع يوتيوب، وهى كلمات أحمد ابراهيم، الحان أحمد سعد، توزيع محمود صبرى، مهندس صوت أحمد جوده".