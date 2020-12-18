شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين: كنت مبطل سجاير قبل "ما وراء الطبيعة" عشان كدا شربت سجاير "بقدونس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد أمين: كنت مبطل سجاير قبل "ما وراء الطبيعة" عشان كدا شربت سجاير "بقدونس"، كما كشفت الطفلة ريم مجسدة شخصية "شيراز" في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، كواليس اختيارها للمشاركة فى العمل خلال تصريحات لها في برامج معكم برفقة الفنان أحمد امين وآية سماحة، قائلة:"أنا ماكنش قصدي أخوف الناس .. أنا أصلا ماخوفتش لما شوفت نفسي، ولما كانت شيراز بتتطلب الأطفال يلعبوا معاها دا عشان هي غلبانة مش بتخوف"

وكشفت أيضا كواليس اختيارها في المسلسل قائلة "روحت 3 مرات عشان يتم اختياري في ماوراء الطبيعة .. وكان عندي فضول جدا ازي احمد امين هيعمل رفعت اسماعيل" واضافت سماحة " كل الناس كانت فاكرة اني في الحقيقة شبه هويدا لكن انا مش شبها خالص" .

وقالت الطفلة ريم انها كانت تظل جالسة لوضح مكياج الشخصية لمدة ٣ ساعات، مشيرة ان اكثر مشهد كان صعب بالنسبة لها مشهد حريق قصر الخضراوي حيث كانت تقدم المشهد والنار من حولها، وعلقت والدة ريم من وسط الحضور علي المشهد قائلة " كانت أيدي علي قلبي" ، كما كشفت ريم انها ولدت وعاشت في مصر لكن والديها من سوريا.

كما كشف احمد امين انه انتظر رد فعل الجمهور والسوشيال ميديا والنقاد وعدد من الممثلين علي مسلسل ماوراء الطبيعة ، ثم قرر ان يأخذ راحة وسافر الي أسوان لقضاء اجازة هناك.

خلال الحلقة عرضت بعض مشاهد مدبلجة من المسلسل وعلق امين عليها " الأسبانية كانت المفضلة ليا بس كنت بقعد اضحك" .

وعن عمل موسم ثاني قال احمد امين " اتمني يكون في موسم تاني لكن محدش عارف لغاية دلوقتي هنعمل دا ولا لاء مش معني ان المسلسل نجح فأكيد هيكون في موسم تاني"، وأضاف امين ان الدراما المصرية قادرة علي النجاح في كل دول العالم وهذا ما اكتشفته من ماوراء الطبيعة.

وكشف امين عن سر من اسرار كواليس المسلسل قائلا، كنت بشرب سجاير زمان ورجعت اشرب شوية عشان المسلسل بس معظم المشاهد كنت بشرب سجاير أعشاب فيها بقدونس.

ما وراء الطبيعة، من إخراج عمرو سلامة ومن تأليف أحمد خالد توفيق، وبطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، وآية سماحة، وتدور قصة مسلسل ما وراء الطبيعة حول شخصية طبيب متقاعد اسمه رفعت إسماعيل، يعيش وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة والأحداث الغامضة التي خاضها بنفسه أو سردت له

ويعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، وتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها، وهو أول مسلسل أصلى مصرى متوفر بالوصف الصوتى باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصى باللغة العربية لضعاف السمع.