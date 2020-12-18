شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان ذا ستاليون وبيونسيه فى محادثات لتقديم Savage بحفل Grammy 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون أن تحقق سلسلة طويلة من النجاحات خلال عام 2020، سواء بتعاونها مع النجمة العالمية كاردى بى فى اغنية "wap" التى أحدثت ضجة، أو بتقديمها كليب "Body" الذى جمعت من خلاله عدد من النجمات ذوات البشرة السمراء بالعمل وأبرزهن بلاك شاينا وجوردين وود وتاراجى بيندا هينسون .





تدخل حاليا ميجان ذا ستاليون والنجمة العالمية بيونسيه التى تمتلك شعبية جارفة حول العالم فى محادثات وذلك من أجل لتقديم أغنية "Savage " ضمن فقرات حفل" Grammy " لعام 2021 ، وذلك حسب موقع "مترو"، وجاءت هذه الفكرة بعد أن أصبت الأغنية واحدة من أكثر الأغنيات شهرة وتداول على " تيك توك " .

بيونسيه و ميجان

يذكر أن ميجان ذا ستاليون أطلقت شهر نوفمبر الماضى ألبومها " Good Newsالذى يحتوى على 17 أغنية ،و تعاونت ميجان فى ألبومها الجديد مع عدد من اشهر النجوم و من أبرزهم هى النجمة الشهيرة بيونسيه التى تمتلك شعبية جارفة حول العالم ، كما تعاونت ذا ستاليون فى الألبوم مع مغنى الراب الأمريكى دا بابى " dababy " ، كما تضم قائمة النجوم المتعاونين مع ذا ساليون فى ألبومها الجديد مغنى الراب ليل دورك و يانج ساج و sza و بيج شن و توتشينز و popcaan .