شيماء سيف: "الست الحنونة هي اللي تحمي جوزها من كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نشرت الفنانة شيماء سيف صورة كرتونية لها رفقة زوجها المنتج محمد كارتر عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وأعلنت شيماء عن شفاء زوجها من فيروس كورونا، وعلقت على الصورة قائلة: "الست الحنونة هي اللي تحمي جوزها من كورونا، حمد الله على سلامتك يا غالي".

وتزوجت شيماء سيف من محمد كارتر في أكتوبر عام 2018، في حفل زفاف حضره العديد من نجوم الفن.

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