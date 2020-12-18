سلمى أبو ضيف بدون مكياج ويارا تستعد للكريسماس.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بدون مكياج..

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يارا

نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تستعد لاحتفالات الكريسماس.

كندة حنا

نشرت الفنانة السورية كندة حنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة بيضاء أنيقة.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تنظر للجليد من شرفة منزلها.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بقوام ممشوق.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تستعد لاحتفالات الكريسماس داخل منزلها.

نادين نسيب نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها من داخل سيارتها.

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة.