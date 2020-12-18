أرنولد شوارزينجر يستمتع بركوب الدراجة مع ابنته كريستينا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 ديسمبر 2020 01:39 صباحاً - المشاهير يعشقون ممارسة الرياضة مع أفراد عائلاتهم،وبالذات الرياضيين منهم ،وبالأخص: بطل كمال الأجسام ونجم هوليوود أرنولد شوارزينجر.



بحسب موقع "هولا"ـ شوهد بطل فيلم The Terminator والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الممثل الأمريكي أرنولد شوارزينجر البالغ من العمر 73 عاماً قبل فترة مستمتعاً بركوب سيارته مع صديقته المقربة هيذر ميليجان،وشوهد مؤخراً يستمتع بركوب الدراجة الهوائية مع ابنته كريستينا شوارزينجر في شوارع لوس أنجلوس.



وهذه أول مرة يشاهد أرنولد شوارزينجر مع أحد أفراد عائلته منذ خضوعه لعملية جراحية دقيقة وخطيرة في قلبه في شهر أكتوبر –تشرين الأول الماضي.



وصرح أرنولد شوارزنيجر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية،بأنه خضع لعملية استبدال صمام شريان قلبه الأبهري في مركز كليفلاند كلينك الطبي في ولاية أوهايو الأمريكية،وهذه العملية تجري ليزيد من تدفق الدم للقلب،وهي عملية شائعة يخضع لها البعض عند تقدمهم في العمر.

وطمأن أرنولد شوارزينجر محبيه ومتابعيه بصور التقطها بعد نجاح عمليته الجراحية في أوهايو وهو في رحلة تعافيه من آثارها.



أرنولد سائق دراجة متحمس

أرنولد شوارزينجر وابنته كريستينا



بينما يسود قانون الإغلاق أرجاء ولاية كاليفورنيا،استمر نجم هوليوود والحاكم السابق للولاية أرنولد شوارزينجر "73 عاماً" بممارسة نشاطه الروتيني اليومي وركوب الدراجة الهوائية بحماس مع أبنائه عموماً،وابنته كريستينا البالغة من العمر "29 عاماً" خصوصاً.

وأمتع وقت يمضيه بطل كمال الأجسام العالمي السابق أرنولد شوارزينجر هو في ركوب الدراجات مع أفراد عائلته جميعاً.



ويبدو من الواضح جداً أن أرنولد في صحة جيدة،واسترد كامل لياقته البدنية العالية بعد استبدال صمام شريانه الأبهري في أكتوبر الماضي.



ولوحظ إلتزام أرنولد شوارزينجر وابنته كريستيا بارتداء الكمامة طوال وقت نزهتهما،ولم يخلعاها إطلاقاً في أي مكان.



ويعترف أرنولد شوارزينجر بدور دراجته الهوائية الجبلية القادرة على تخطي أصعب الطرق والتضاريس الحادة في استعادة لياقته البدنية بوقت وجيز وقياسي،لكنه رغم ممارسته للرياضة وركوب الدراجة مازال يدخن،حيث شوهد بعد أسابيع من إجرائه عمليته الجراحية في القلب ،يدخن سيجاراً في إحدى سياراته