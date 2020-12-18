(صور) درة تزور إحدى مستشفيات علاج مرضى القلب

زارت النجمة درة إحدى المستشفيات علاج الاطفال المصابين بأمراض القلب بالمجان في مصر، حيث كان في إستقبالها مديرة المستشفى، كما حرصت "درة" على لقاء الاطباء والممرضات واشادت بدورهم في رعاية المرضى وعلاجهم.

عبرت "درة" بفخرها وسعادتها لوجود مثل هذا الصرح الطبي والعلمي في مصر ووطننا العربي.

وكانت النجمة قد قضت يومًا كاملًا تجولت فيه في كل اقسام الاطفال المصابين، ولم تكتفي بهذا بل ارتدت زي العمليات وتم تعقيمها لتشهد إجراء جراحة لطفل من المرضى.

ولم يعد هذا النشاط الإنساني الاول لدرة والتي أكدت أنها تؤمن أن للفنان ادوار مجتمعية وإنسانية كثيرة وكبيرة يجب عليه أدائها.

يذكر أن آخر أعمال "درة" التليفزيونية، حكاية "أول السطر" وهي الحكاية الثامنة ضمن حكايات مسلسل " إلا أنا".

وهي مأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة، فكرة للكاتب يسري الفخراني ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح، ويخرجها محمود كامل ويشارك درة في بطولتها

عمر الشناوي والأطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال أنور.

مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.



وتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل إلا أنا والذي كان قد عرض منه سبعة حكايات قبل رمضان وبعده وحققت نجاحًا كبيرًا هما بنات موسى وسنين وعدت، وأمل حياتي وأمر شخصي. وضي القمر ولازم أعيش وربع قيراط.