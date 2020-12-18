(فيديو) .. الأغنية الدعائية لمسلسل "لؤلؤ"

طرحت شركة سينرجي الإنتاجية، الأغنية الدعائية للمسلسل الجديد "لؤلؤ"، عبر القناة الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". وتحمل الأغنية نفس اسم المسلسل "لؤلؤ"، من غناء مي عمر، وكلمات سارة كمال، ألحان هيثم نبيل، وتضمن كليب الأغنية مشاهد من المسلسل، إضافة إلى عرض مسرحي للأغنية لبطلة المسلسل الفنانة مي عمر. اقرأ .. أحمد زاهر يروج لمسلسل "لؤلؤ" ويعرض مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر على إحدى قنوات المتحدة يوم 27 من ديسمبر الجاري، وذلك بعد الانتهاء من تصوير جميع مشاهدة. اقرأ ايضاً .. (تفاصيل) .. عرض مسلسل لؤلؤ 27 دسيمبر الجاري ويعد المسلسل أولى بطولات مي عمر المطلقة في الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى 40 حلقة، وتجسد دور مطربة تبحث عن النجومية. ويشارك فى بطولته كلاً من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، وتدور أحداثه حول مطربة وتعمل فى إحدى الكباريهات، وتمر بعدة مراحل مختلفة في حياتها الشخصية والمهنية، إلى أن تصل إلى مرحلة كبيرة من النجومية والشهرة والثراء.

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