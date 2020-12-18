بالصورة – ابنة نانسي عجرم “ليا” تحيي المتابعين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة تجمعها بابنتها “ليا”. وقالت عبر “إنستغرام”: سلام من “ليأ” باللغة الإنغليزية. ونالت الصورة إعجاباً كبيراً من المتابعين.

وبدت ليا غاية في الجمال والطرافة وهي تقف أمام والدتها نانسي وتلوّح بيدها أمام الكاميرا، ولفتت انتباه المتابعين بأنها كبرت بسرعة وأصبحت شبيهة والدتها بشعرها الأشقر وعينيها الزرقاوين. وعلّقت نانسي على الصورة قائلة: “ليا تقول هاي” أي أنها سعيدة بأن ابنتها ليا تعلمت إشارة السلام للترحيب بالآخرين.

ولاتزال نانسي عجرم تحصد نجاح أغنيتها الأخيرة “الى بيروت الأنثى” من قصيدة الشاعر نزار قباني. يذكر أنه أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراره الظني بحق فادي مخائيل الهاشم، والذي قضى بإدانته بجرم المادة 547 (القتل القصدي) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات التي تنص عن حالة الدفاع عن النفس المشروع، على أن يعود لمحكمة الأساس الفصل في هذه النقطة وقد تمت إحالة القرار الى الهيئة الإتهامية في جبل لبنان.

وأشارت التقارير إلى أن قاضي التحقيق أدان الهاشم بجناية القتل، وأُحيل الملف إلى محكمة الجنايات.