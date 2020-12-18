ليفاندوفسكي أفضل لاعب بالعالم في 2020

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - توّج روبرت ليفاندوفسكي بجائزة (THE BEST) لعام 2020 لأفضل لاعب في العالم للعام الحالي وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتفوق ليفاندوفسكي على ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وقاد ليفاندوفسكي بايرن ميونخ لخمسة ألقاب، هي الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الألماني والسوبر الأوروبي.

وسجل ليفاندوفسكي الموسم المنصرم 55 هدفا وصنع 10 في 47 مباراة علما أنه نال جائزة الهداف في بطولة الدوري والكأس في ألمانيا ودوري أبطال أوروبا. ‎

هكذا منحت جائزة الأفضل في العالم لروبرت ليفاندوفسكي من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانتينو#TheBest

وفيما يلي قائمة جوائز الحفل:

أفضل لاعب: البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، على حساب لى ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

أفضل حارس مرمى: الألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونخ.

وتفوق نوير في الاستفتاء على الجائزة على البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي والسلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني.

أفضل هدف: توج بالجائزة سون هيونغ مين (كوريا الجنوبية) بالهدف الذي أحرزه خلال مباراة توتنهام وبيرنلي في الدوري الإنجليزي يوم 7 ديسمبر 2019.

وتفوق هدف اللاعب الكوري على هدفين آخرين للأوروغوياني الدولي لويس سواريز مع فريقه السابق برشلونة الإسباني ومواطنه جورجيان دي أراسكايتا مع فريقه فلامنجو البرازيلي.

أفضل مدرب: توج الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل مدرب للعام الثاني على التوالي، بعد أن توج بها الموسم الماضي.

وتفوق كلوب على مواطنه هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني والأرجنتيني مارسيلو بييلسا المدير الفني لليدز يونايتد الإنجليزي واللذين وصلا معه للقائمة النهائية.

وقاد الألماني كلوب فريق ليفربول لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ 30 عاماً كما حقق رقماً قياسياً لليفربول بحصد 99 نقطة في مسيرته بالمسابقة خلال الموسم الماضي.

أفضل لاعبة: الإنجليزية لوسي برونز توجت بجائزة أفضل لاعبة في 2020، مفتوقة على الفرنسية ويندي رينار والدنماركية بيرنيل هاردر اللتين وصلتا معها للقائمة النهائية.

وفازت برونز ورينار بالثلاثية (دوري وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا) مع ليون الفرنسي في الموسم الماضي قبل انتقال برونز في صيف هذا العام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

أفضل مدرب كرة نسائية: حققت الهولندية سارينا فيجمان مدربة المنتخب الهولندي لكرة القدم جائزة أفضل مدرب كرة قدم نسائية في العالم لعام 2020.

وتفوقت فيجمان في الصراع على الجائزة مع الإنجليزية إيما هايس مدربة تشيلسي الإنجليزي والمدرب الفرنسي جان لوك فاسور المدير الفني لفريق ليون الفرنسي اللذين وصلا أيضاً للقائمة النهائية.

سيطرة ليفربول وبايرن على التشكيلة المثالية:

فرض لاعبو بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي هيمنتهم اليوم الخميس على التشكيلة المثالية (منتخب العالم) لعام 2020.

وضمت التشكيلة المثالية التي أعلنت اليوم:

حراسة المرمى: البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي).

الدفاع: الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي)، ألكسندر أرنولد (ليفربول الإنجليزي)، الإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد الإسباني).

خط الوسط: الكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ الألماني)، البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)، الإسباني تياغو ألكانتارا (بايرن ميونخ الألماني/ليفربول الإنجليزي)، جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ الألماني).

الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني).