بالفيديو – شاهدوا جورج وسوف في كليب مختلف

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أيام على خطوبة ابنه جورج جونيور وأمنيته بمشاهدة حفيده الأول قريباً، أطلق الفنان جورج وسوف أغنية جديدة تحمل اسم “صاحي الليل”، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع سليمان دميان، فيما طرح الكليب الليلة على قناة الوسوف الرسمية في “يوتيوب”، وهو من إخراج ردولف جبر.

وتميّز الكليب بلقطات جوية فريدة لراقصات بتعابير إيمائية مع ارتياح واضح على ملامح الوسوف الذي بدا مستعيداً نشاطه الفنّي بقوة.

وتروي الأغنية فكرة انتظار العشاق وسهرهم الليل، وسط تفاعل كبير من المتابعين لتقاطع اللحن مع أغاني الوسوف الإيقاعية القديمة وطريقته الخاصة في الغناء.