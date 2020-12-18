“ديزني” تنأى بنفسها عن جوني ديب.. ممنوع ظهوره في “قراصنة الكاريبي”

متابعة بتجـــــــــــرد: منعت ديزني الممثل جوني ديب (57 عاماً) من العودة بمظهر جديد إلى سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي (Pirates Of The Caribbean). ويُزعم أنّ المجموعة الترفيهية نأت بنفسها عن الممثل حتى قبل محاكمته وإدانته بـ”الزوج المعنّف”، على الرغم من عدم قطع العلاقات رسمياً وفقاً لموقع “الدايلي ميل” البريطاني.

لكن الموقع أشار أيضاً الى أن ديزني “امتنعت” عن فكرة المنتج التنفيذي جيري بروكهايمر لإعادة ديب بمظهر مختلف في الجزء الفرعي المتمحور حول النساء المميزات التي يرجّح أن تكون نجمتها الممثلة مارغو روبي.

وأدّى ديب شخصيّة القبطان جاك سبارو في جميع افلام قراصنة الكاريبي بأجزائها الخمسة من عام 2006 إلى عام 2017 والتي أنتجها بروكهايمر. ويُذكر أن المنتج كان أحد “أكبر مشجّعي” ديب ويقال إنه حاول التستر على النجم، مبرّراً أن إصابة إصبعه ناتجة من “تسكير باب السيارة عليه” على الرغم من أن ديب ألقى باللوم على زوجته السابقة أمبر هيرد. وعلى الرغم من جهوده لإعادة الممثل، رفضت ديزني وتوترت علاقتها بالممثل خلال الأشهر الأخيرة.

على الرغم من أن القاضي ديب قد هاجم زوجته السابقة عشرات المرات، وقّع أكثر من مليون معجب بالممثل عدّة عرائض عبر الإنترنت تطالب بإعادة ديب إلى دور القبطان سبارو.

وجاء أيضاً أن ديب حاول عرقلة مشاركة زوجته السابقة هيرد من التمثيل في فيلم “أكوا مان” لعام 2018 واستبدالها بممثلة أخرى. وتأتي هذه التقارير بعد أيام معدودة من انتشار عريضة تحمل أكثر من 1.5 مليون توقيع تدعو إلى فصل هيرد من الجزء الثاني للفيلم، حيث ادعى معجبو ديب أنها “شنّت حملة بشكل منهجي لتدمير حياته المهنية”.