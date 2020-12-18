شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين عن علاقته بأبنائه: ندمت على الهدايا اللى جبتها لـ أولادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد أمين، إنه يحاول طوال الوقت الحصول علي نصائح حول التمثيل، ومن أهم هواياته قراءة الروايات، وأوضح أمين أنه صور أحد إعلانات شركات الإتصالات، والذى عرض خلال شهر رمضان في منزله بـ 3 أفراد فقط خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

وكشف أمين من خلال اختبار صغير كيف تعرف الطريقة التي يفضل الأبناء أن تحبهم بها قائلا: "ندمت علي الهدايا اللي جبتها لولادي طلعوا بيحبوا الأحضان والطبطبة"

كما تحدث أمين عن المقطع المصور الذي انتشر له وهو صغير كشف فيه عن حبه للتمثيل، حيث قال "كنت طفل اوفر جدا.. قبل الفيديو ده عملت اول تجربة تمثيل في حياتي كانت في مسرح فنون جميلة عشان أخويا كان طالب هناك وكان عاوز يخلص من تمثيلي في البيت ليل نهار"، وأضاف أمين "أنا اشتغلت حاجات كتير متبسطتش غير لما رجعت امثل تاني الدنيا نورت... عشان كدا بقول لازم نشتغل الحاجات اللي بنحبها" تحدث أحمد أمين عن مشاركته في حملات وأغاني موجهة للأطفال للاهتمام بالتغذية والوقاية مع فيروس كورونا حيث قال خلال لقائه في برنامج معكم: "أنا ببقي سعيد أوي لما ألاقي رسائل تقولي ابني بقي يأكل سلطة لما شاف الإعلان بعرف اني وصلت الرسالة " وعلي جانب آخر قال أمين بعد عرض أغنية ساخرة عن الطعام في "أمين وشركاه": "بحب أوي الأكل وباكل أي حاجة" فقالت له مني الشاذلي: "يعني مش بتتأمر علي الأكل" فرد امين ساخرا "العيش هو اللي بيتأمر ويجيلي آكل" كما كشف عن أنه أنتظر رد فعل الجمهور والسوشيال ميديا والنقاد وعدد من الممثلين علي مسلسل ماوراء الطبيعة، ثم قرر أن يأخذ راحة وسافر إلي أسوان لقضاء إجازة هناك. وعن عمل موسم ثاني قال أحمد أمين: "أتمني يكون في موسم تاني لكن محدش عارف لغاية دلوقتي هنعمل ده ولا لاء مش معني إن المسلسل نجح فأكيد هيكون في موسم تاني".

ما وراء الطبيعة، من إخراج عمرو سلامة ومن تأليف أحمد خالد توفيق، وبطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، وآية سماحة، وتدور قصة مسلسل ما وراء الطبيعة حول شخصية طبيب متقاعد اسمه رفعت إسماعيل، يعيش وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة والأحداث الغامضة التي خاضها بنفسه أو سردت له

ويعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، وتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها، وهو أول مسلسل أصلى مصرى متوفر بالوصف الصوتى باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصى باللغة العربية لضعاف السمع.

برنامج معكم منى الشاذلي يبث من الأربعاء إلى الجمعة على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.