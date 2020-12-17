دينا الشربيني بطلة "قصر النيل" في رمضان المقبل

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"الخليج 365" من بيروت: استقرت الممثلة المصرية "دينا الشربيني" على سيناريو مسلسل بعنوان "قصر النيل" لتنافس به في الموسم الرمضاني المقبل.

من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي، وإنتاج شركة i Productions للمنتج محمد مشيش.

ونشر عبدالمالك على حسابه عبر فيسبوك، صورة سيلفي التقطتها دينا، وظهر معها بصحبة مخرج المسلسل، وعلق: "قصر النيل رمضان٢٠٢١ بإذن الله، دينا الشربيني، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي.. يا رب خير".

وكشفت مصادر أن المسلسل تدور أحداثه في إطار من التشويق يشبه أجواء مسلسل «جراند أوتيل»، ومن المقرر أن يتم حسم فريق العمل خلال الأيام لاقادمة، قبل انطلاق التصوير الشهر المقبل.

كما تنتظر دينا عرض فيلمها الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومجموعة ‏كبيرة من ضيوف الشرف، من تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي.يذكر أن دينا الشربيني خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «لعبة النسيان» تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق."قصر النيل" من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج خالد مرعي.

على جانب آخر، انشغلت الممثلة الشابة خلال الفترة الماضية في تصوير فيلم "30 مارس" الذي ينتمي إلى نوعية السيكو دراما. وهو من بطولة أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف، من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد المدني.