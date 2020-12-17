شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يبدأ تصوير مسلسله الجديد "الملك أحمس" يوم السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صناع مسلسل "الملك" للنجم عمرو يوسف المأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، التحضيرات الأخيرة، قبل انطلاق التصوير يوم السبت المقبل، فى الديكورات التى تم بناؤها فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وهو المسلسل المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى.

وعلى جانب آخر، تعاقدت شركة سينرجى المنتجة للعمل، مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل "الملك" إنتاج شركة سينرجى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021 ، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

ويعود عمرو يوسف للدراما الرمضانية بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته "طايع" في شهر رمضان من عام 2018، وشارك فى بطولته صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وسهير المرشدى ومى الغيطى وأحمد عبد الله محمود وعلى قاسم وسلوى محمد على ورشدى الشامى ومحمود حافظ وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.