شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم لمشاهدى "جمال الحريم": من النهاردة افتحوا النور وخلى حد يقعد معاكوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان حازم سمير، فيديو بصحبة الفنان خالد سليم عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ووجه شكره للجمهور من خلاله بعد ردود الأفعال على مسلسل "جمال الحريم" للنجم خالد سليم والنجمة اللبنانية نور على قناة DMC وDMC دراما. فيما قال النجم خالد سليم، المسلسل بقى تريند بسبب متابعتكم ودعمكم لينا وبنشكركوا بجد على كل الدعم ده، ويارب دايما نعمل اللى يخليكوا مبسوطين مننا علطول. وتابع، من النهاردة لغاية اخر المسلسل هتلاقوا مفاجآت كتير جدا وياريت تبقوا منورين النور ويبقى حد معاكوا مش لوحدوكوا. مسلسل "جمال الحريم" من الأعمال المختلفة والجديدة على الدراما، ويشارك فى بطولته نور وخالد سليم والفنان وصلاح عبد الله وأشرف مصيلحى وحازم سمير وإيهاب فهمى وأمير شاهين وإخراج منال الصيفى وتأليف سوسن عامر، وإنتاج سينرجى. ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الثامنة مساء، كما يذاع على قناة "دى إم سى دراما" فى الحادية عشرة مساء.

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