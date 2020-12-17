شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين: لو قالولي النداهة ولا zoom meeting.. هقول النداهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان أحمد أمين أن من أقرب المشاهد إلى قلبه في مسلسل ما وراء الطبيعة، مشاهد الجاثوم ومشاهد النداهة، وأشار إلى أنه لا يؤمن بما وراء الطبيعة مشيرًا إلى أن الأمر مجرد أشياء لم يكتشفها العلم فقط وقال ساخرًا "من ٢٠ سنةً لو كان حد قالك تؤمن بوجود الـzoom meeting ولا النداهة هيقولك النداهة طبعًا"، وذلك خلال تصريحات له في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى.

وأشار أحمد أمين إلى أنه لا يتقن السباحة، قائلاً: أنا بسافر مع ولادي 10 أيام مش بلمس المياه فاخدت دروس في السباحة والغطس عشان أصور مشاهد حلقة النداهة.

واستكمالًا لكشف أمور عن نفسه، قال أمين: أنا ممكن أتعلم العزف علي أي آله في يومين، واتعلمت الخط الرقعة عشان اكتب كلمة ما وراء الطبيعة عشان عمرو سلامة كان مركز أوي في المسلسل وياريتهم رحموا علي السوشيال ميديا.

كما كشف عن أنه انتظر رد فعل الجمهور والسوشيال ميديا والنقاد وعدد من الممثلين، ثم قرر أن يأخذ راحة وسافر إلى أسوان لقضاء إجازة هناك.

خلال الحلقة عرضت بعض مشاهد مدبلجة من المسلسل وعلق أمين عليها "الإسبانية كانت المفضلة ليا بس كنت بقعد أضحك" .

وعن عمل موسم ثاني قال أحمد أمين "أتمني يكون في موسم تاني لكن محدش عارف لغاية دلوقتي هنعمل دا ولا لاء مش معني أن المسلسل نجح فأكيد هيكون في موسم تاني".

ما وراء الطبيعة، من إخراج عمرو سلامة ومن تأليف أحمد خالد توفيق، وبطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، وآية سماحة، وتدور قصة مسلسل ما وراء الطبيعة حول شخصية طبيب متقاعد اسمه رفعت إسماعيل، يعيش وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة والأحداث الغامضة التي خاضها بنفسه أو سردت له

ويعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، وتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها، وهو أول مسلسل أصلى مصرى متوفر بالوصف الصوتى باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصى باللغة العربية لضعاف السمع.

برنامج معكم منى الشاذلي يبث من الأربعاء إلى الجمعة على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.