شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يكشف أسرارًا جديدة فى حياته خلال زيارته لتليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل النجم أحمد سعد ضيفًا على ”الخليج 365” في ندوة فنية أجاب فيها عن أسئلة قسم الفن بالجريدة، والتي جاءت حول كواليس أغنيته الأخيرة "يا بخته" الذى قدمها ديو مع الفنان هانى شاكر وكذلك أغنيته مع حسن شاكوش والسبب وراء اتجاهه للمهرجانات مع شاكوش، وكشف عن خطته الفنية خلال الفترة المقبلة والأعمال الغنائية التي يحضر لها.

وأجرى أحمد سعد لقاءً خاصاً مع تليفزيون ”الخليج 365” مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وأطلق خلال اللقاء العديد من التصريحات القوية الخاصة بأعماله الغنائية، وكذلك حياته الشخصية وتحدث لأول مرة في العديد من الأمور الخاصة بزيجاته وعلاقاته العاطفية في اللقاء الذي يذاع عن منصات الخليج 365.

وكان آخر أعمال أحمد سعد الغنائية أغنية "يا بخته" مع النجم هانى شاكر والتي تم طرحها على موقع يوتيوب، وهى كلمات أحمد ابراهيم، الحان أحمد سعد، توزيع محمود صبرى، مهندس صوت أحمد جوده".

وتقول كلمات أغنية يا بخته:

يا بخته .. يا بخته .. ويا بخته

يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته

يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده لكن يا خساره عالخاينين كفايه خيانه بوخته

ويا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته

يا بخته اللي إحنا من بخته نحبه وقلبنا ياخده لكن يا خساره عالخاينين كفايه خيانه بوخته

إحنا اللي يبيعنا مايلزمناش هو اللي هيخسر ليالينا

وحيخسر برضه أمان وحنان مش ممكن يتشاف بعدينا

بنكون وش السعد عليهم وعملنا أكتر ماللي علينا

ده اللي يقدرنا يشوف خيرنا وعينينا ياخدها اللي شارينا