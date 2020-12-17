شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى ومحمد محسن ينضمان للمشاركين في تحدى "محسود" لعمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجوم تفاعلهم مع تحدى أغنية "محسود" الذى طرحه الهضبة عمرو دياب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، فور طرحه برومو الأغنية، وطلب من جمهوره تسجيل مقطع البرومو بأصواتهم قائلا: "عايزة أسمع أصواتكم الحلوة"، وانضم الفنان أحمد فهمى للمشاركين في التحدى ونشر مقطع فيديو يغنى فيه أغنية "محسود" عبر حسابه الرسمي على تويتر وعلق عليه قائلا: "غنيت وقبلت التحدى و بتحدى wama" ليرد عليه عمرو دياب قائلا: "الله يا أبو حميد أحسن برافو".

كما شارك الملحن "كريم محسن" في التحدى عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا" قبلنا التحدى..غنيها..تحدى محسود" ورد عليه الهضبة قائلا: "يا سيدى برافو يا كريم أحسنت".

وانضم إلى النجوم المشاركين في التحدى الفنان "محمد محسن" الذى تحداه الملحن خالد عز، ونشر محسن مقطع فيديو خلال غنائه "محسود" على طريقته الخاصة عبر حساباته الرسمية قائلا: "وأنا قبلت تحدى خالد عز" ، ليرد عليه الهضبة قائلا: "الله يا محسن أحسنت".

وكان أول المتفاعلين مع تحدى الهضبة النجم رامي صبري، الذي نشر الفيديو بصوته عبر حسابه بموقع "تويتر"، والذى نال إعجاب الهضبة، حيث أعاد نشره، معلقا عليه :"الله الله الله إيه الحلاوة دى.. دى المنافسة بقت شديدة أوى أحسنت يا رامى"

كما شارك الفنان أحمد جمال فى التحدى ونشر الأغنية عبر حسابه، مصحوبة بتعليق "وأنا قبلت التحدى"، ليرد الهضبة عليه قائلا "الله يا بوحميد أحسنت"، وكذلك الملحن خالد عز، والذى نشر مقطع فيديو وهو يردد الأغنية، ورد الهضبة عليه قائلا "الله يا خالد".

وشارك أيضا الفنان الشعبى محمود الليثى فى التحدى ونشر مقطع فيديو له خلال غنائه "محسود"، وكذلك انضم الفنان أحمد حاتم لقائمة النجوم المشاركين فى التحدى، ونشر فيديو له عبر حسابه بموقع "إنستجرام" خلال غنائه.

وتصدر هاشتاج "محسود" أحدث أغنيات الهضبة عمرو دياب تريند موقع تويتر وذلك بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية، والذى تصدر هو الآخر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب فور طرحه.

"محسود" كلمات تركى آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا.