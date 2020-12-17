شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وأشرف زكي يحضران العرض الخاص لفيلم صفية العمري "كان لك معايا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الفن داخل مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية على حضور فيلم "كان لك معايا" للمخرجة روجينا بسالي وبطولة النجمة صفية العمرى والنجم محمود قابيل، ومن إنتاج المركز القومي للسينما، وكان من أبرز الحضور النجمة إلهام شاهين وهالة صدقي وأشرف زكي وعزوز عادل.

ومن جانبها قالت إلهام شاهين بعد عرض الفيلم إنها سعيدة بعودة صفية العمري للشاشة مبدية أعجابها بالفيلم وحرصها علي حضور العرض.

وكان أخر أعمال بسالي هو الفيلم التسجيلى "حكاية سناء"، والفيلم مدته 60 دقيقة، ويتناول قصة حياة الراحلة الكبيرة (سناء جميل)، وشهادات المقربين منها من الفنانين والشخصيات العامة، وهو الفيلم الذي حصل على دعم إنتاجى من المركز القومى للسينما، وقام بتصويره بسام إبراهيم ، مهندس الصوت جاسر خورشيد وموسيقى هيثم الخميسى.