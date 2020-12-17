شكرا لقرائتكم خبر عن ناصيف زيتون ينتهى من تسجيل أحدث أغانيه " لا تحزنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب السورى ناصيف زيتون من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "لا تحزنى"، من كلمات فادى أسعد، وألحان أحمد بركات، وتوزيع عمر الصباغ، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب جديدة تحمل اسم "بيروت" تضامنا مع أحداث لبنان، من كلمات يحيى صالح، وألحان أحمد بركات، وتوزيع زهر ديب، وتسجيل ومكس وماستر عمر صباغ، وأغنية أخرى بعنوان "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك"، وأغنية "مش خايف منك"، لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة في مواجهة المرض والشفاء منه.